Rozzano, il Gigante premiato per i 43 anni in città

“Il Gigante” di Rozzano è stato premiato da Regione Lombardia come attività storica. Dopo aver ricevuto il riconoscimento per attività che operano da oltre 40 anni sul territorio lombardo, il punto vendita del gruppo della grande distribuzione “Il Gigante” di Rozzano, situato in viale Lazio, ha ottenuto un nuovo riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale della città

. Il vicesindaco Cristina Perazzolo ha consegnato una targa a Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione de Il Gigante, Ortensia Licordari (direttrice del supermercato) e Carlo Liccese (direttore vendite) come segno di riconoscenza per i 40 anni. "Un momento di festa – ha commentato Giorgio Panizza – che vogliamo condividere con tutti i clienti e i nostri preziosi collaboratori".