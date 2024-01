"Presente": dopo tre mesi di assenza il ritorno in aula di Zacchetti

Dopo tre mesi di assenza per il tumore alla lingua che l’ha costretto a un intervento difficile e ora a una riabilitazione che non è da meno, Ermanno Zacchetti (nella foto) torna in aula. "Un altro piccolo grande passo verso la normalità", ha detto dopo aver preso parte al consiglio. È passato più di un mese dal primo selfie che ha scattato in Comune nel suo ufficio dopo il rientro da Bolzano, dove era stato operato.

Un’altra immagine che scandirà il percorso di cura nel quale l’accompagna l’intera città. Da quando ha annunciato la malattia con un post sui social è stato travolto da un’ondata di affetto, "questa esperienza sta cambiando il mio modo di vedere la realtà - spiega -. Ci sono sensazioni che non avevo mai provato prima". Come quella di sentirsi a casa fra maggioranza e opposizione a discutere di progetti, delibere, di futuro della città. "Presente", il primo cittadino risponde all’appello del segretario a inizio seduta e una scossa corre in sala. Bar.Cal.