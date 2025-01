Premio dalla Regione a Cinisello per il progetto nel “Bosco Blu“

Un finanziamento in arrivo per il progetto "Piccolo come un Nido, grande come un Bosco", la nuova proposta ideata dall’amministrazione comunale in partnership con Anteas, Coop Koinè, scuole Cornelio e Paganelli per valorizzare e promuovere il Bosco Blu, l’area verde pubblica dedicata alla pedagogia dell’outdoor education, collocata in via Diaz, adiacente al parco di Villa Di Breme Forno e alla scuola dell’infanzia Cornelio. Il progetto si è classificato al 4° posto su 62 ed è stato premiato da Regione Lombardia con 5mila euro; oltre a ricevere il riconoscimento di “Progetto di qualità per l’educazione ambientale e alla sostenibilità in Lombardia”.

Si concretizzerà nella realizzazione di percorsi rivolti al personale educativo, ai bambini e alla cittadinanza tutta che puntano a far crescere l’impegno e l’attenzione per la biodiversità, l’ecosostenibilità dell’ambiente e la protezione della natura in un contesto locale e urbano. Sarà la Cooperativa Koinè a organizzare gli incontri di formazione per il personale educativo sul tema della biodiversità urbana, attraverso uscite sul campo, oltre a promuovere uscite didattiche con le classi dell’Infanzia presso il Bosco blu o in altri spazi verdi del territorio comunale per osservare e classificare piante e piccoli animali presenti negli spazi verdi urbani. Non mancheranno eventi per le famiglie e la cittadinanza.

L’Associazione Anteas sarà coinvolta nella realizzazione di orti didattici e nella promozione dell’orticoltura come esperienza di apprendimento multidisciplinare e sostenibile, con attenzione all’ambiente e all’alimentazione sana per far conoscere il ciclo della natura e avvicinare i bambini alla terra e ai suoi prodotti. Attività che si svolgeranno presso il Bosco Blu, il Parco Grubrìa e le aree verdi dei Nidi e delle scuole dell’Infanzia coinvolte. La Scuola paritaria Cornelio, oltre ad utilizzare lo spazio, avrà anche il compito di gestire le aperture dell’area verde del Bosco Blu ai gruppi classe 0-6 anni su specifica prenotazione.