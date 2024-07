Premio al Comune: è il più "riciclone" della Lombardia Carugate premiata da Legambiente come città più virtuosa in Lombardia per il riciclo, con una differenziata all'83,4% e produzione di secco pro capite a 63 chili. L'impegno collettivo ha portato a questo successo, con l'assessore all'Ambiente che sottolinea l'importanza delle buone pratiche per la comunità e l'ambiente. Legambiente invita a accelerare sugli obiettivi di gestione dei rifiuti e Carugate si distingue per l'adozione di soluzioni innovative come l'Ecuosacco.