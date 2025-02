Premi per la fine del Concorso letterario

Si è conclusa la prima edizione del "Concorso letterario Città di Novate". L’evento è stato organizzato dalla associazione "Amici della biblioteca Villa Venino" e ha visto la partecipazione di trentasette manoscritti, arrivati da tutta Italia. Tra questi sono stati scelti sei finalisti e alla fine tre vincitori. A vincere è stato lo scritto "Il paese degli orchi" di Silvio Donà che ora sarà pubblicato dalla casa editrice novatese "prospero editore". "Questo premio non è solo un riconoscimento per il talento letterario, ma anche un segno tangibile dell’importanza che la cultura e la creatività ricoprono per la nostra cittadina. In un’epoca in cui siamo spesso travolti dalla frenesia quotidiana, questo premio rappresenta un’occasione preziosa per dedicare spazio alla riflessione, alla bellezza e al confronto. La letteratura, con la sua capacità di raccontare storie che ci arricchiscono e ci fanno crescere, resta uno strumento potente per lasciare un segno duraturo. Dietro questo evento c’è stato un impegno significativo, sia economico che di tempo, da parte della nostra associazione", spiega Elide Bonfanti, presidente degli "Amici della biblioteca Villa Venino". Al secondo posto si è classificata Simonetta Pavesi con "Passim" e al terzo posto Rita Bellussi con "L’amore sano". Il sindaco si è complimentato per l’iniziativa culturale e ha invitato l’associazione a organizzare la seconda edizione del premio per il prossimo anno.Davide Falco