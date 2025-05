Premi al merito e alla solidarietà

"Riconosciamo chi con il proprio impegno ha contribuito alla valorizzazione del patrimonio umano, culturale e sociale del nostro Paese". Rachele Capristo, presidente dell’associazione culturale “Insieme con Merito“ ha consegnato ieri, nella cornice della Sala Alessi di Palazzo Marino, l’“Award al Merito“. L’evento è patrocinato dal Comune di Milano e da Fidapa Bpw Italy sezione Mediolanum. Quest’anno sono stati premiati Daniel Dramisino per la categoria musica, l’Accademia Airse per la rigenerazione sociale; l’Osservatorio Metropolitano di Milano per la ricerca e divulgazione e la Scuola militare Teulié nella categoria istruzione.

Tra le realtà premiate anche la cooperativa sociale Galdus per l’impegno nella formazione professionale e “Milano sospesa“ per la solidarietà. Premi al merito alla presidente del Consiglio comunale di Milano Elena Buscemi per l’impegno civile e alla consigliera comunale e presidente della Commissione pari opportunità e diritti civili del Comune di Milano Diana De Marchi, premiata per l’inclusione sociale. Sonia Malaspina è stata premiata per l’impegno sociale e la sostenibilità e la cantante e speaker radiofonica Vanessa Grey per la comunicazione.

Si.Ba.