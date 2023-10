Pregnana Milanese, l'entusiasmo per l'arrivo dei nuovi medici

"Che l’arrivo dei nuovi medici di base fosse molto atteso mi era chiaro da tempo, ma mi hanno comunque stupito il calore e l’entusiasmo con i quali i cittadini hanno partecipato all’inaugurazione del nuovo ambulatorio, hanno accolto e ringraziato i quattro medici che da lunedì (oggi 9 ottobre, ndr) ci lavoreranno". Succede a Pregnana: l’arrivo delle nuove dottoresse Silvia Basilicò e Lorenza Brivio e il taglio del nastro del Poliambulatorio si è trasformato in una “festa del paese”. Qui infatti, come in molti altri Comuni dell’hinterland milanese, negli ultimi anni i medici andati in pensione o che si sono trasferiti non sono stati sostituiti, erano rimasti solo due medici (prima erano cinque), la dottoressa Elena Dilletti e il dottor Lanfranco Palvarini, per una popolazione adulta di quasi 7mila abitanti e un pediatra. Dopo anni di malumori e proteste, raccolte di firme e disagi, il Comune per incentivare l’arrivo di nuovi medici nei mesi scorsi aveva messo a disposizione dei locali in via Manzoni 71 a condizioni agevolate. Due dottoresse hanno colto questa opportunità e l’Ats Metropolitana le ha assegnate al paese. Questo consentirà a migliaia di pregnanesi ancora senza medico, o che hanno dovuto scegliere il medico in un altro Comune, di avere l’ambulatorio sotto casa. "Il maggiore ringraziamento va ai medici per aver scelto di lavorare o continuare a lavorare per questa comunità, perché se è vero che Pregnana avrà due nuovi medici di base, quattro in tutto, è altrettanto vero che altre decine, centinaia di Comuni della Lombardia non avranno la fortuna di vedere il loro bisogno soddisfatto: solo le scelte personali di questi quattro professionisti e l’opportunità offerta loro dal Comune ci consentono ora di rispondere alle esigenze dei nostri cittadini", conclude il sindaco. Oggi i medici nuovi e quelli “vecchi” prenderanno servizio in via Manzoni e sempre da oggi sarà attivata la possibilità di scegliere i nuovi medici recandosi al Cup di Rho, nelle farmacie e online. Ro.Ramp.