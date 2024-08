Sasso contro Pregliasco mentre parla di Covid: “Si è esagerato”

Brutta esperienza per Fabrizio Pregliasco: un sasso è stato lanciato sul palco mentre il virologo della Statale di Milano stava rispondendo a una domanda, a inerente al Covid. È accaduto a Barletta, alla manifestazione 'Oscar del libro', all'Anfiteatro Castello, dove l’esperto era presente per un premio al suo libro "I superbatteri. Una minaccia da combattere', scritto co Paola Arosio.

"Durante la serata - racconta Pregliasco all'Adnkronos Salute - la presentatrice mi ha chiesto 'come siamo messi con il Covid?', ho spiegato, senza enfasi, che c'è una ripresa, seppur con una situazione che non è di emergenza, con toni più che tranquillizzanti. A questo punto ho sentito il botto. Ma non mi sono reso conto subito del sasso che mi è arrivato vicino. Se ne è accorta invece la presentatrice che ha interrotto”

ll virologo milanese ha aggiunto rammaricato: “È stato spiacevole, non è la prima volta che ho affrontato momenti di contestazione su temi come il Covid. Ma altre volte ci sono stati fischi, parole. E' assurdo: parlavo in termini assolutamente tranquilli di convivenza con questo virus, da non sottovalutare peri fragili. Niente altro. Si è davvero esagerato", ha concluso.