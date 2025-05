Preferenziale 90-91. Iniziati i lavori

Sono cominciati i lavori per la corsia preferenziale della filovia Atm 90-91 nel tratto tra via Pergolesi e via Piccinni, necessari per completare l’anello della linea. Nel frattempo proseguono pure i lavori per il tratto in sede protetta in viale Umbria, tra piazza Cappelli e via Tertulliano e tra piazzale Stuparich e Zavattari. I lavori tra via Pergolesi e via Piccinni prevedono anche, in piazza Caiazzo, nuove aree pedonali. E con le corsie protette arriverà anche un nuovo anello ciclabile.