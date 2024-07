Milano, precipita nel vano scala: grave operaio di 54 anni

Milano – Incidente sul lavoro oggi, venerdì 19 luglio a Milano. È successo in via Brennero angolo XX settembre. Stando alle prime informazioni durante i lavori di ristrutturazione di un edificio, un operaio di origini albanesi di 54 anni è precipitato per alcuni metri da un vano scale riportando gravi ferite agli arti inferiori. Soccorso e messo in sicurezza dal personale di via Sardegna, è stato trasportato al Policlinico di Milano in codice giallo.

Un secondo incidente è avvenuto in via Caldera, dove un giovane operaio di origini egiziane di 30 anni è rimasto folgorato alle mani mentre lavorava in una cabina elettrica.