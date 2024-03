Pranzo condiviso a bordo lago

"Porta tu che porto anche io". L’associazione Salvambiente, che si prende cura del lago Mezzetta, ha organizzato per domani, lunedì di Pasquetta, a Trezzano sul Naviglio un pranzo condiviso. Si fa amicizia e si porta un piatto da offrire agli altri. Qualsiasi proposta è valida, basta che sia vegetariana. Il pranzo si svolge anche se piove, grazie a una tettoia realizzata dai volontari per svolgere le loro iniziative anche in caso di maltempo. Il pic nic condiviso inizia alle ore 13 e la partecipazione è gratuita. La location è suggestiva: il boschetto che circonda il lago Mezzetta, rimesso a nuovo dai volontari dell’associazione per creare un’oasi nella natura a due passi dalla città. F. G.