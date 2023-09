Prada, rubati 40 capi d’alta moda nel laboratorio di ricerca di Milano: denunciata la donna delle pulizie

Milano, 15 settembre 2023 – Ventitrè capi d'abbigliamento di alta sartoria, non ancora sul mercato, capi unici rubati dal laboratorio di ricerca e progettazione della maison Prada a Milano, nel quartiere generale di via Bergamo, sono stati recuperati dai carabinieri, che dopo le indagini hanno denunciato per furto una donna di 62 anni e due sue parenti di 32 e 34 anni per ricettazione. Sono tutte e tre albanesi

Secondo le accuse la 62enne, che ha precedenti, e che faceva le pulizie nei laboratori, dall'inizio dell'anno, approfittando delle ore serali in cui lavorava da sola negli uffici, avrebbe rubato circa 40 capi dal valore superiore ai 300mila euro . Le due parenti, rispettivamente la nuora e la sorella, li avrebbero messi in vendita online tramite una piattaforma lituana, a poco prezzo dato che non avevano capito il loro valore.