Furto e sospetti al negozio Hermès di via Montenapoleone: rubate 4 borse da 90mila euro

Milano, 10 agosto 2023 – Furto da 90mila euro nel magazzino del negozio Hermès di via Montenapoleone: sparite 4 borse tra cui una Birkin Himalaya in pelle di alligatore che da sola vale 50mila euro. La scoperta è avvenuta lo scorso 7 agosto, quando durante un controllo è emerso l'ammanco delle preziose borse ed è scattata la denuncia presentata dai responsabili alla caserma dei carabinieri di via Moscova che ora stanno indagando. Non sono stati trovati segni di effrazione sulle porte. Le borse erano in aree accessibili solo al personale e sono state sottratte e sostituite con altre, sempre Hermès, ma di valore inferiore.

Lunedì, durante un controllo, ci si è accorti che la Birkin Himalaya era sparita: la custodia era piena ma dentro c'era un altro modello, con un diverso numero seriale. E approfondendo è venuto a galla che le borse mancanti erano quatto in tutto, per un valore complessivo di 90mila euro. Si indaga per individuare i responsabili, ascoltando testimonianze e visionando i filmati delle telecamere. Da capire ancora quando sia avvenuto il furto, visto che la scoperta è stata accidentale e al momento non si sa quando le borse siano state effettivamente sottratte dal magazzino, al quale si accede solo dal negozio e che è interdetto al pubblico. È in corso anche un'indagine interna.