Pozzuolo, sacchi nei prati: traditi da fatture e scontrini

"Traditi" da buste, scontrini e fatture, individuati, e multati, gli "inquinatori di campagna". Sono privati, uno dipendente di un’azienda, i responsabili di due discariche abusive scoperte nei giorni scorsi nel verde alla periferia dell’abitato di Pozzuolo Martesana. L’individuazione è stata resa possibile da un surplus d’attività di personale comunale e agenti della polizia locale dell’Unione dei Comuni, che hanno provveduto per un lungo periodo ad aprire e controllare il contenuto dei sacchi scaricati. Si prosegue. "Il fenomeno - così il sindaco Angelo Maria Caterina - va stroncato". "È un’area critica - dice ancora il sindaco - perché vicina ai caselli della Cassanese. Gli inquinatori, questi come altri, non sono del paese. Vengono qui per lavoro e poi abbandonano nelle campagne vicine alla tangenziale. "Qualche mese fa abbiamo individuato un soggetto che lasciava rifiuti ogni settimana. E in un’occasione qualcuno aveva scaricato, all’insaputa dell’azienda per cui lavorava, l’intero carico di un camion".Monica Autunno