Povertà educativa. Per la rete degli oratori in arrivo 3,2 milioni

Un patto contro la povertà educativa, con dopo-scuola, attività e laboratori extra, educatori di strada, sportelli di ascolto e sostegno psicologico. Al centro ci sono gli oratori, sostenuti da Fondazione Cariplo e Vismara con le 16 Fondazioni di comunità. Insieme hanno finanziato il bando “Porte aperte“ - con 3,2 milioni di euro - e selezionato 50 progetti che si rivolgono in particolare a preadolescenti, adolescenti e giovani. Il budget iniziale è stato incrementato di un milione di euro a fronte di una partecipazione oltre le attese: 163 i progetti in lizza, per una richiesta di contributo di quasi 10 milioni di euro. Sono stati messi sul tavolo 3.238.600 euro per calare a terra 50 progetti tra la Lombardia e le province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola (2.044.600 da Fondazione Cariplo, 444.000 euro da Fondazione Peppino Vismara e 750.000 euro dalle Fondazioni di Comunità). "La risposta che abbiamo ricevuto mette in evidenza che la rete degli oratori è viva, ha bisogno di aiuto, per poter offrire a bambini, adolescenti e giovani occasioni positive di socialità – conferma Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo –. Sono stati numerosissimi e di qualità i progetti ricevuti. Si sono appena concluse le attività estive negli oratori, che sappiamo quanto siano partecipate e importanti. Sarebbe bello avere la stessa intensità in altri momenti dell’anno. Gli oratori non sono parcheggi per i ragazzi, ma luoghi vivi in cui costruire relazioni di valore".

Tredici progetti partiranno a Milano, cinque a Bergamo e Como, quattro a Brescia, tre a Sondrio, due a Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Nord Milano, Pavia, Ticino Olona, Varese, uno a Novara e nel Verbano-Cusio-Ossola.

Saranno coinvolte 269 organizzazioni - 50 in qualità di capofila e 219 come partner - con una ricaduta su 271 oratori. In prima linea 184 tra parrocchie ed enti religiosi. Dieci proposte finanziate hanno un campo di azione più largo: sono “progetti di sistema“ che mettono in rete almeno 10 oratori con un impatto su 143 oratori (in media 14 a progetto).

"Con questo bando – aggiunge Paolo Morerio, presidente Fondazione Peppino Vismara – abbiamo stimolato la progettazione di interventi che potessero aprire le porte degli oratori alla “contaminazione” da parte di centinaia di organizzazioni ed enti operanti sui medesimi territori al fine di proporre, soprattutto a ragazzi e giovani, attività ed iniziative che rispondano ai loro attuali bisogni e risultino interessanti e utili per affrontare con maggiori strumenti le crescenti difficoltà connesse ad una fase della vita così importante. Valuteremo con attenzione ed interesse i risultati che questi progetti porteranno nei prossimi mesi affinché si possa poi programmare con maggior incisività gli eventuali interventi futuri".

Le attività si svilupperanno lungo 24-36 mesi e – dalle stime fatte – coinvolgeranno oltre 59mila tra minori e under 25 e 15mila adulti tra animatori, educatori e volontari.