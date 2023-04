Post-pandemia e inquietudini degli adolescenti: incontro per capire

Martedì prossimo i giovani saranno protagonisti. È dedicata agli adolescenti, l’iniziativa "La fatica di crescere nel post-pandemia", alle ore 18 nel centro parrocchiale di via Gran Sasso, 12. Sarà presente la dottoressa Rossella Salerno (nella foto), psicologa e psicoterapeuta. Il periodo del Covid è stato difficile per molti, soprattutto per gli adolescenti che si sono trovati privi di spazi per studiare, giocare, socializzare e che ora si trovano nella fase di crescita. Da circa un anno c’è stata la ripartenza, ma i ragazzi, gli adolescenti, come sono ripartiti? Quali i disagi sono emersi? L’incontro è consigliato anche ai genitori dei ragazzi. L’incontro è a cura della Coop. Sociale Onlus Intrecci, in collaborazione con Caritas Garbagnate Milanese, con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano. La partecipazione è gratuita previa iscrizione telefonica al numero 366.6026616 o tramite una mail da inviare a: [email protected]

Davide Falco