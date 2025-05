Quando tutto il mondo ha un problema si dice sempre che le grandi potenze dovrebbero fare qualcosa, ma possiamo fare qualcosa anche noi? Può un piccolo paesino di provincia cambiare la situazione? Sì, ed è proprio questo che vi faremo scoprire in questo articolo.

Ma partiamo dall’inizio: per i molti che non lo sanno Bussero è un piccolo paesino che cerca sempre la via più green e lo fa anche attraverso diverse associazioni. Ad esempio, il GAS di Bussero, un Gruppo di Acquisto Solidale.

Far parte di questo gruppo, oltre ad essere un buon inizio per uno stile di vita più sostenibile, è anche un’occasione per conoscere nuove persone e instaurare preziose amicizie, perché ogni occasione è buona per una cena tra amici!

Ma il GAS non è l’unica associazione attiva per la sostenibilità di Bussero (e dell’Italia) infatti nel paese, come in quelli vicini, opera il più conosciuto Legambiente, un gruppo di volontari che si adopera per salvare il pianeta.

Questa associazione coinvolge anche le scuole con incontri con volontari e con progetti di park littering, cioè di pulizia delle zone più visitate del paese, come parchi e piazze o anche semplicemente il cortile della scuola, perché si sa: tutto inizia da un piccolo gesto!

Ma passiamo alle presentazioni: Legambiente è un’associazione ambientalista italiana che deriva dai primi nuclei ecologisti. Nata nel 1980 era affiliata all’ ARCI (Associazione Ricreativa Culturale Italiana), da cui si è successivamente resa autonoma. Era conosciuta inizialmente come Lega per l’Ambiente, ma nel 1992 ha modificato il nome in Legambiente per evitare confusione con altri movimenti.

Le attività del circolo Legambiente di Bussero riguardano principalmente: la sensibilizzazione sui temi ambientali, la salvaguardia del territorio e le iniziative di solidaretà per le popolazioni in difficoltà e propone percorsi concreti verso un mondo più sostenibile, per esempio una delle iniziative è “Puliamo il Mondo”, un evento in cui i cittadini vengono invitati a raccogliere i rifiuti in varie zone del paese per renderlo ancora più bello!

Un altro evento riguarda l’uso e il rIuso delle cose: lo "Sbroja e Desfescia" (in puro dialetto milanese!) dove le persone portano cose in buono stato che non servono più, ma che possono avere una nuova vita in altre mani, tutto in modo gratuito!

Anche la “Tavolata dell’Incontro e della Convivialità” è un’iniziativa di Legambiente che viene realizzata ogni anno nella Giornata Mondiale del Migrante, dove persone di ogni nazionalità portano un piatto tipico della propria terra e lo condividono con tutti coloro che vogliono provare qualcosa di nuovo!

Questa associazione è completamente formata da volontari e quindi chiunque può farne parte, infatti sono molti i cittadini di Bussero che con il loro amore per l’ambiente creano le fila di questa importante associazione.