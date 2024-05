Lavori di restauro delle facciate dei portici di Piazza Duomo, bando da rifare. Il Comune ci riprova ancora

Milano, 23 maggio 2023 – Tutto da rifare. Il Comune ha appena nominato la commissione che dovrà giudicare i tre partecipanti all’avviso pubblico per la sponsorizzazione dell’intervento di restauro delle facciate e dei sottoportici meridionali e settentrionali di Piazza Duomo e sulle vie Mazzini e Mengoni, e della riqualificazione dell’edificio multipiano di proprietà comunale di via Gregorovius, in esecuzione alla sentenza del Tar lombardia dell’agosto 2023, confermata dal Consiglio di Stato lo scorso 8 maggio.

Sì, dicevamo tutto da rifare. Vediamo perché. Il 29 novembre 2021 in Comune sono arrivate tre domande di partecipazione all’avviso pubblico sopradescritto: Urban Vision spa; Tmc Pubblicità srl; Vox Media srl-Riva Impresa Restauri srl. Il 13 febbraio 2023 la commissione allora nominata per giudicare le tre offertre aveva deciso di procedere con l’aggiudicazione provvisoria a favore di Riva Impresa Restauri Italia srl, a seguito della facoltà riconosciuta al soggetto proponente di ragguagliare l’offerta migliorativa presentata da Tmc Pubblicità srl. Ma non è andato tutto liscio. Una delle aziende perdenti ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regolazione contestando il risultato deciso dalla Commissione comunale. Il Tar, come anticipato sopra, si è pronunciato il 3 agosto 2023 e la sentenza dei giudizi amministrativi di primo grado è stata concermata anche dal Consiglio di Stato lo scorso 8 maggio.

Alla luce del doppio pronunciamento della giustizia amministrativa, a Palazzo Marino non è rimasto che prendere carta e penna e preparare una determina in cui nomina una nuova Commissione per giudicare le offerte tecniche presentate da da Urban Vision spa, Tmc Pubblicità srl e Vox Media srl-Riva Impresa Restauri srl. Chi la spunterà questa volta? E, soprattutto, la procedura pubblica filerà liscia e l’amministrazione comunale potrà procedere con l’assegnazione dei lavori e far sì che l’impresa vincitrice possa realizzare l’intervento di restauro delle facciate e dei sottoportici meridionali e settentrionali di Piazza Duomo e sulle vie Mazzini e Mengoni, e della riqualificazione dell’edificio multipiano di proprietà comunale di via Gregorovius? La risposta arriverà nel giro di qualche settimana.