Porta Romana domani diventa galleria d’arte

Da domani 26 maggio milanesi e turisti inizieranno a vedere, nei negozi di Porta Romana, i dipinti che partecipano al concorso PortaMi: è la decima edizione del contest organizzato dall’associazione dei commercianti Porta Romana Bella, aderente a Confcommercio, col contributo del Gruppo culturale artisti di via Bagutta e il patrocinio di Regione, Comune e Municipio 1. Il titolo è “Donna di cuori, tra arte e poesia”, spiega la presidente dell’associazione Sabrina Frigoli: "un omaggio alla donna con i dipinti di Adriano Tommasi", protagonisti del clou dell’iniziativa in programma sabato 31 maggio, quando i voti alle opere esposte, che si potranno esprimere durante la settimana visitando i relativi negozi, saranno premiati.

Ma la giornata prevede anche una mostra personale diffusa di Tommasi, con tredici opere anch’esse ospitate nei negozi: risalendo corso di Porta Romana verso piazza Missori, il percorso schiera l’Ottica Chierichetti (al 74, espone l’opera “Nel parco”), Great Parfumery (al 57, “Arlecchina”), Frigioli (al 55, “La Sartina”), Vergani (al 51, “Campo fiorito”), Anaclè (al 45, “Arabesque”), Campogrande (al 37, “Martini Dry”), Forme in movimento (al 6, “La strada”) e Ditta Walter (al civico 2, “Primi abbracci”), con tappe all’Ottica Velasca al 10 dell’omonima piazza (“Monroe Still”), alla Bottega delle stampe in via Osti 3 (“Il bacio”) e in piazza San Nazaro in Brolo: “Allo specchio” da Zac parrucchieri al civico 3, e, al 15, “Ragazza con gatto” da Casalinghi Fornaro e “Dalla sartina” chez Panarello. La stessa piazza (in foto) sarà il cuore della festa, con un’altra esposizione di dipinti a tema libero, un "momento tanghero" alle 15.30 e alle 17 un reading poetico a cura di Annitta di Mineo.