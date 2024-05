Lascia la Porsche da 185mila euro nel parking, l’auto sparisce dopo dieci minuti: cosa è successo

Milano, 25 maggio 2024 – Le chiavi della fuoriserie consegnate come ogni sera al titolare del garage di fiducia. Poi la telefonata, una decina di minuti dopo: "Hanno portato via la macchina". Brutta disavventura giovedì sera per un notissimo avvocato milanese, docente universitario e membro di spicco degli organi di rappresentanza della professione forense.

L’auto sparita

Stando a quanto ricostruito dal Giorno, qualche minuto dopo le 20, il legale sessantatreenne è entrato nell’autosilo sotto casa, in zona Cinque Giornate, e ha posteggiato la sua Porsche Carrera 4 Gts, per poi lasciare le chiavi al gestore del parking. Un’auto dal valore di mercato di 185mila euro, che verosimilmente ha fatto gola a malviventi entrati in azione non appena l’uomo si è allontanato.

Posteggiatore aggredito

“Io ho consegnato le chiavi al gestore, poi sono uscito dal garage per tornare a casa. Come ogni sera", racconta l’avvocato al Giorno. Quando ha saputo che qualcuno gli aveva portato via la macchina, avvisato dallo stesso titolare, è corso indietro. "La mia auto non c’era più. Un uomo, come ho potuto apprendere in quel momento, si era avvicinato al gestore pretendendo le chiavi della mia auto. Il parcheggiatore ha opposto resistenza ma ha avuto la peggio. Poi ha cercato di frapporsi tra il malvivente e la macchina, invano".

Pugni e spintoni lo hanno costretto a cedere. Una volta alla guida, il rapinatore è schizzato via prendendo a bordo il complice che sempre stando alla ricostruzione fornita dalla vittima era all’ingresso a fare da palo.

Obiettivo puntato?

Verosimile che i due abbiano puntato la vittima in strada, per poi seguirla ed entrare in azione quando la Porsche era stata parcheggiata. L’avvocato ha subito chiamato i carabinieri, che hanno poi raccolto le testimonianze e i filmati delle telecamere.

Il sessantatreenne aveva acquistato la fuoriserie un anno e mezzo fa. Il furto lo amareggia "ma non mi affeziono alle cose – conclude –: solo alle persone".