Popolazione sempre più vecchia, serve una campagna di prevenzione

Cara Signora Melograni, sto seguendo con attenzione la diatriba sui finanziamenti alla sanità previsti dalla legge di bilancio. Da una parte leggo che sono aumentati, dall’altra che non sono sufficienti. Sono un infermiere in pensione e credo di conoscere l’argomento. Quanti polmoni ridotti a cenci ho visto! Quanti uomini e donne in fin di vita a causa del fumo; quanti obesi e obese che hanno anticipato la loro dipartita! Tante malattie (che poi diventano croniche) e tantissime morti che potevano essere evitate... Lei non pensa che sia arrivato il tempo di impegnarci (e di motivare la politica) in questo senso?

Pietro M.

Caro nonno Pietro, grazie per le sue parole e per il lavoro che ha svolto: gli infermieri sono purtroppo non considerati a sufficienza per il loro preziosissimo apporto ai problemi della salute. Sono reduce da un panel organizzato dalla Fondazione Bellisario durante il convegno “Donne Economia e Potere”. Il tavolo dove ero tra i relatori era dedicato a “Ben-Essere e Felicità “ e grazie alla visione della fondatrice Lella Golfo (madre della legge sulle Quote di genere) i medici presenti hanno evidenziato la necessità di impegnarci sulla prevenzione. Ho scritto molte volte anche su questa rubrica, che il nostro Paese (il più vecchio d’Europa) deve accompagnare donne e uomini alla quarta età con tutte le indicazioni, attenzioni e servizi che il nostro servizio sanitario ( il migliore al mondo) garantisce. Come fare? Prevenzione, prevenzione, prevenzione! È un obiettivo che il ministro Schillaci persegue. La gestione diretta della salute è però delle Regioni. La Lombardia resta all’avanguardia anche grazie al lavoro di due assessori, Bertolaso e Lucchini. Certo sarebbe indispensabile una grande campagna informativa che parta dal fumo e continui rispondendo a tutti gli interrogativi su un invecchiamento che ci permetta di aggiungere vita agli anni.

Nonna

