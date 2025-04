Ponticello sull’Adda. L’opera di Cremonesi donata alla comunità

Nuovo ponticello sull’Adda con firma d’autore: a donarlo alla comunità Diego Cremonesi, lo scultore "on the road" che ha abbellito la provinciale con le proprie opere ricavate dalle conifere abbattute dal clima impazzito. Per lui e il fratello Angelo che gli ha dato una mano, l’elogio e il ringraziamento di Vaprio: "Un lavoro splendido", dice l’Amministrazione guidata da Marco Galli grata per il regalo. Cremonesi è un volto molto conosciuto e amato nel borgo, è lui che ha ridato vita alle cataste di alberi tagliati sul vialone nel 2021, è lui che da quei tronchi morti ha tirato fuori arte e bellezza, cambiando faccia a un pezzetto di California, soprannome del provinciale che collega il paesino a Cassano al quale lui ha regalato un’aura da Trentino.

I fusti abbandonati sono diventati un flessuoso airone, un gufo, un villaggio montano con la casetta e gli alberi, un picchio con il lungo becco nel tronco, land art in questo angolo di Lombardia. E quando la città chiama lui risponde, come ha fatto con il ponticello. Per Cremonesi, che abita qui e ha fatto per una vita il giardiniere, l’intaglio è una passione coltivata da oltre vent’anni, opere già "disseminate" in tutta la zona e nelle valli. Davanti ai problemi, che sia lo scenario desolato dello stradone mutilato dalla furia del vento, o un viadotto da sostituire, l’impulso irresistibile di impugnare motosega, coltello e scalpello, i ferri del mestiere. Non c’è un programma nelle sculture "le realizzo al momento", racconta. Tranne il Drago Tarantasio, star di casa, nuova versione, esposta un mese fa alla Fiera di San Giuseppe, a Cernusco. Rapidità d’azione frutto di anni e anni di pratica, le figure nascono in un’ora e mezzo. I suoi atelier trasformano anche i luoghi più impensabili in musei a cielo aperto per curiosi che non vogliono perdersi lo spettacolo della creatività in diretta. Realizza e dona, come il nuovo ponte. "Faccio tutto per i cittadini", più di una volta, però, i vandali non si sono fermati davanti all’incanto. E lui, scalpellino per vocazione, ha rifatto tutto daccapo: altre creazioni uniche, nate dall’estro del momento. Un miracolo di legno che non finisce mai di stupire, le immagini delle sue opere affollano la rete e raccolgono un mare di applausi.

Bar.Cal.