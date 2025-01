Polizia locale, nuovo Comando: "Un presidio tutto nostro la risposta alle emergenze"

Polizia locale: taglio del nastro per il nuovo Comando. La cerimonia è avvenuta dopo la celebrazione della messa nella chiesa di Gesù Salvatore con gli interventi della sindaca, del comandante Ettore Tripodi e con la benedizione dei mezzi della polizia locale da parte di don Luca Broggi. Subito dopo i presenti hanno potuto visitare la struttura, avendo come guide gli operatori che hanno mostrato il funzionamento di alcune attrezzature e della centrale operativa.

"Insieme e solo insieme possiamo garantire un presidio costante del nostro territorio, limitare il più possibile i rischi di attività criminose e garantire una risposta puntuale in situazioni di emergenza", è quanto ha sottolineato la sindaca Lidia Reale. "Un Comando che come amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto da quando abbiamo deciso, già nel mio primo mandato, di costruire il nostro corpo di polizia locale". Fino al 2022, infatti, Basiglio aderiva a una convenzione di polizia locale intercomunale, assieme ai Comuni di Pieve Emanuele, Locate di Triulzi e Siziano. A causa dei molti vincoli presenti al tempo, l’amministrazione comunale non era in grado di assumere nuovo personale e le persone in servizio non erano sufficienti a garantire un presidio efficace sul territorio.

"Sentivamo forte l’esigenza di un presidio tutto nostro - prosegue Lidia Reale - che il personale impiegato fosse in servizio esclusivamente per il territorio di Basiglio, cosa che avremmo potuto realizzare solo assumendo nuove risorse. Al nuovo comandante Ettore Tripodi e a tutti coloro che operano al Comando va il mio ringraziamento per il loro impegno".