Polizia locale: nuovi assunti e sede ampliata

Nuovi agenti e una sede più ampia e moderna per il comando unico di polizia locale di Pogliano e Nerviano. A pochi mesi dalla sua costituzione (maggio 2023) il comando cresce e si ‘attrezza’ per rispondere alle richieste del territorio. Nei giorni scorsi si è concluso il concorso per l’assunzione di un agente indetto dal Comune di Nerviano. Entro fine dicembre verranno assunti complessivamente 4 nuovi agenti. Il Comune di Pogliano, invece, nei prossimi giorni aprirà una mobilità per l’assunzione di un altro agente. Il neonato comando unico arriverà ad avere 18 agenti come previsto nella convenzione. Nel frattempo sono quasi terminati i lavori al primo piano della palazzina di via Toscanini per la nuova sede. Qui saranno ospitati l’ufficio del comandante, la segreteria del comando, la sede dell’ufficiale di turno, l’ufficio nucleo operativo, gli spogliatoi con bagni e docce completamente nuovi. Conclusa l prima fase, i lavori si sposteranno al piano terra dove saranno collocati il front office, la centrale operativa e control room, l’armeria, l’ufficio verbali, l’ufficio annonaria, l’ufficio infortunistica, l’ufficio radiomobile e la camera di sicurezza per i fermati. Ro.Ramp.