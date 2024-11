Polizia locale, 50 anni in campo: "Sempre al fianco dei cittadini"

Nelle foto dell’epoca che raccontano l’inizio delle attività del Comando di Cesano Boscone, spicca la figura dell’agente con il vecchio casco bianco e l’alta uniforme. Il sindaco, in quelle immagini sbiadite, ha ancora la fascia tricolore legata in vita e non a tracolla, come si usava al tempo. In altre foto in bianco e nero, si vede la volante dell’Alfa Romeo con il lampeggiante al centro del tettuccio e la scritta sulla portiera "Comune di Cesano Boscone - Vigili urbani". Il Comando di Cesano è stato fondato nel 1974 e, per celebrare il traguardo, il Comune ha organizzato una cerimonia con la consegna, da parte dell’assessora alla Sicurezza Maria Pulice, di attestati e onorificenze ad agenti e ufficiali, guidati da anni dal comandante Armando Clemente. Sono passati 50 anni e le attività del Comando si sono sviluppate: con il supporto di nuovi strumenti e dispositivi e competenze specifiche, la polizia locale è diventata "l’avamposto dell’amministrazione comunale per le nostre strade, con un impegno centrale nel mantenimento della sicurezza della comunità, del decoro, di presidio e di garanzia del benessere dei cittadini", ha espresso il sindaco Marco Pozza, ringraziando "uomini e donne in divisa per il loro prezioso lavoro, anche mettendo a rischio la loro l’incolumità". In questi anni, sono state numerose le attività del Comando cesanese. Oltre al quotidiano servizio di controllo e presidio del territorio contro la criminalità e sul rispetto delle norme e del Codice della strada, gli agenti si concentrano in iniziative anti degrado e per reati ambientali.

Sono ancora tanti i vandali che deturpano la città con abbandoni. Non sempre, anzi, quasi mai, è possibile risalire agli autori degli scarichi abusivi. Spesso non bastano neanche le telecamere, se non riprendono precisamente le targhe degli autori. Ma gli agenti di Cesano insistono e raggiungono l’obiettivo. Attraverso accertamenti e indagini, anche aprendo sacchi abbandonati e rovistando tra i rifiuti in cerca di indizi, spesso sono riusciti a individuare i responsabili degli abbandoni sulle strade, con relative denunce e salate sanzioni per gli incivili.