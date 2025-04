Polizia, auguri e doni ai piccoli ricoverati dell’ospedale del Ponte

Un dono speciale. Gli agenti della questura di Varese e i volontari dell’Associazione nazionale Polizia di Stato hanno fatto visita ai piccoli degenti al reparto pediatrico dell’ospedale del Ponte di Varese. I poliziotti hanno distribuito le tradizionali uova di cioccolato, ma soprattutto hanno regalato un momento di vicinanza ai bambini che trascorreranno la Pasqua in ospedale. Alla fine i veri protagonisti sono risultati proprio i bambini con la loro curiosità e la loro energia. I volontari dell’associazione sono molto attivi sul territorio e si distinguono per l’impegno in progetti di solidarietà e inclusione, agendo in sinergia con la Polizia.