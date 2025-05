Policlinico, emergenza aggressioni. Il personale a lezione di sicurezza

Dopo una serie di episodi di violenza che hanno segnato gli ultimi tre anni il Policlinico San Donato prosegue sulla strada della prevenzione. Sono infatti in programma, nelle prossime settimane, alcuni workshop formativi rivolti al personale sanitario, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per riconoscere tempestivamente i segnali di aggressività e sapere come agire in modo sicuro. L’iniziativa, promossa con il sostegno della Gsd Foundation, si rivolge in particolare ai medici e operatori del pronto soccorso e agli impiegati del Cup, spesso esposti a situazioni tese con pazienti agitati o fuori controllo.

Il bilancio degli ultimi anni è pesante: una quindicina di aggressioni, alcune verbali, altre sfociate in spintoni e contatti fisici e come non ricordare l’omicidio del dottor Giorgio Falcetto avvenuto alla fine del 2023 nei pressi del pronto soccorso. Per rafforzare la tutela del personale, l’ospedale ha da tempo attivato un presidio fisso di sicurezza con la presenza costante, 24 ore su 24, di una guardia giurata all’ingresso del pronto soccorso. Tra le misure introdotte, anche l’installazione di un pulsante anti-panico, collegato direttamente con la portineria, che può allertare in tempo reale le forze dell’ordine in caso di emergenza. L’intento è chiaro: creare un ambiente più sicuro per chi lavora in prima linea, prevenendo episodi di violenza e garantendo risposte rapide e coordinate in caso di pericolo.

Mas.Sag.