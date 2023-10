Il Pogue Mahone’s compie 30 anni: un giorno di festa in via Salmini. Il programma

Milano – Il Pogue Mahone’s, lo storico pub di via il pub irlandese di via Salmini, in zona Porta Romana, compie 30 anni. Un traguardo importante per un locale che ha attraversato tante stagioni della città “rimanendo – dice Gianluca, il manager del pub – sempre fedele a se stesso”. E venendo premiato dai clienti che ogni sera si affollano al bancone. Tanto che negli anni il Pogue è diventato una sorta di mini quartiere a sé stante, a cavallo tra corso Lodi e via Crema, aprendo un secondo locale – una beer room adiacente alla sede storica – e un ristorante dall’altra parte della strada.

Lo spirito del pub

“E tutto senza mai concedere niente alle mode del momento – prosegue il manager – La formula è rimasta sempre la stessa. Fedele all’origine stessa della parola pub, ovvero pubblic house. Un luogo di convivialità, musica, buona birra, buon cibo”. E sport, soprattutto quello irlandese e britannico. A cominciare dal rugby: “Siamo ormai un luogo di ritrovo non solo milanese per gli appassionati della palla ovale”. Passando poi per il calcio gaelico, lo sport tradizionale irlandese, di cui il Pogue è l’unico locale a trasmettere le partite.

Punto di riferimento

Elementi che hanno fatto del pub di Porta Romana il punto di riferimento per la comunità irlandese e britannica di Milano e della Lombardia, che qui ritrova lo stesso spirito dei locali dei loro Paesi. “I nostri clienti sono per metà irlandesi e britannici e per metà italiani. Lo spirito del Pogue è anche questo”. Tanto che gli stessi lavoratori del pub provengono da quell’area. “Siamo l’unico locale in cui puoi lavorare anche se non parli italiano, basta che sai bene l’inglese”, scherza Gianluca.

Il programma della festa

Per celebrare i 30 anni di vita il pub ha in programma per sabato 21 ottobre una giornata intera di festeggiamenti. Si parte alle 11.30 con una colazione irlandese, seguita da un brunch con tipici piatti di mare della tradizione dell’Irlanda occidentale. Si proseguirà poi dalle 16.30 con la musica: in scaletta Mad-A, Black Holy Whiskey, Redmoon Heroes, Andrea Rock & The Rebel Poets e infine un dj set di Gioma. In mezzo l’immancabile appuntamento con il rugby, visto che alle 21 è in programma la semifinale mondiale tra Inghilterra e Sud Africa. Chiusura della festa prevista intorno all'1 di notte. Anche se, visti i precedenti di San Patrizio – appuntamento ormai fisso per Milano – con l’intera via occupata dai clienti, c’è da scommettere che si andrà avanti a oltranza.