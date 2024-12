Giallo nell’hinterland di Milano: cadavere di un uomo trovato nei boschi tra Pogliano e Vanzago

Milano, 26 dicembre 2024 – Il corpo di un uomo, di cui non si conoscono ancora l'identità e le cause della morte, è stato trovato in una zona boschiva tra Pogliano Milanese e Vanzago. La zona è frequentata da spacciatori di droga e non si esclude che l'uomo possa essere stato coinvolto in un regolamento di conti. Ad accorgersi del cadavere con la testa rivolta verso il terreno è stato un passante in zona cascina Poglianasca. Da lì l’allarme alle forze dell’ordine. L’età apparente è 30-40 annni. Indagano i carabinieri, sul posto anche il medico legale.