"Pogliano Milanese: Nuovo Centro Medico per Fronteggiare la Carenza di Medici di Base"

Quattro ambulatori a disposizione dei medici di base a prezzi calmierati. È il nuovo Centro medico realizzato dall’amministrazione comunale di Pogliano Milanese in piazza Dalla Chiesa, nei locali che fino al mese scorso erano occupati dalla biblioteca. Una scelta fatta per attirare nuovi medici di base in paese dopo che alcuni di loro sono andati in pensione e non sono stati sostituiti. L’ultimo, in ordine di tempo, il dottor Niccolò Zaffaroni che ha chiuso l’ambulatorio il 2 aprile. I suoi assistiti ora dovranno recarsi nell’ambulatorio medico temporaneo di Passirana in via Settembrini 1 come fanno centinaia di cittadini di tutto l’hinterland rhodense rimasti senza medico. "La situazione, data la carenza di medici di base, resterà così fino alla fine del mese di maggio, quando Ats dovrebbe pubblicare le nuove graduatorie - dichiara il sindaco Carmine Lavanga - anche se non è un problema di competenza dell’amministrazione comunale, vigileremo costantemente e continueremo a mantenere contatti stretti con Ats affinché una o più nuove nomine avvengano in tempi brevi, al fine limitare i disagi alla popolazione". In paese sono rimasti solo tre medici di base, ma in attesa dell’arrivo di quelli nuovi il Comune ha fatto la sua parte ristrutturando i locali dell’ex biblioteca comunale (spostata nella Casa delle stagioni), realizzato quattro ambulatori medici e una sala d’attesa e li ha messi a disposizione dei medici. "Il progetto del centro medico - conclude il sindaco - è stato fortemente voluto dall’Amministrazione per agevolare i medici e andare incontro alle esigenze della popolazione. Diventerà un punto di riferimento per i poglianesi".Ro.Ramp.