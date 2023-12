“Un giorno a Milano”: il nuovo podcast sulla città in uscita dal 7 dicembre

Che sia per nascita, per lavoro e per studio, Milano è diventata la casa di molti. La città – per usare le parole del poeta italiano Franz Krauspenhaar – è una piccola Babele “che dispiega il suo canto policromatico, casuale e lo stesso armonico, un vociare di bassi, baritoni, soprano”. Eppure tutti questi suoni, che ogni volta parlano di una storia diversa, rimangono spesso sconosciuti a chi abita la città.

Il Giorno vuole raccontare questa “sinfonia milanese” e lo farà attraverso un podcast scritto dai suoi giornalisti. Si chiama “Un Giorno a Milano” e uscirà tre volte a settimana su questo sito e su tutte le piattaforme di streaming. Ogni puntata racconterà un pezzo di questa metropoli, coi suoi ritmi forsennati e i motori sempre accesi, un po’ globale e un po’ di quartiere, dove cultura e industria prosperano nello stesso recinto.

Ogni settimana ascolterete personaggi, musiche e rumori che fanno parte della voce della città. Abbiamo scelto per il primo numero la data del 7 dicembre, Sant’Ambrogio: vi racconteremo la Prima della Scala, il grande rito laico che nelle sue grandezze e contraddizioni è, da oltre due secoli, una delle colonne sonore di Milano.