Pochi volontari e troppi iscritti. Pedibus in crisi

Un servizio tra i più apprezzati, con oltre 100 iscritti. Ormai da anni, a Cerro al Lambro, il Pedibus fa registrare un alto indice di gradimento tra gli studenti della primaria di Riozzo e le loro famiglie. "Ma senza un numero adeguato di volontari, ci troviamo costretti a respingere le nuove iscrizioni", fa sapere il Comune, che lancia un appello per infoltire il numero degli accompagnatori.

Per l’anno scolastico ormai alle porte "chiediamo alla cittadinanza lo sforzo, per chi può, di mettere a disposizione alcune ore settimanali del proprio tempo per rinforzare il gruppo degli accompagnatori adulti – spiegano dall’ente locale –. Non è necessario un impegno quotidiano. Quello che occorre è mantenere il rapporto tra fruitori del servizio e accompagnatori entro parametri di sicurezza e prudenza". Per non creare squilibrio tra il numero dei bambini e quello degli adulti, "l’amministrazione comunale è stata purtroppo costretta a non accettare alcune iscrizioni. L’esclusione ha riguardato sinora l’utenza non residente a Cerro al Lambro, ma allo stesso modo non sarà più possibile accettare nuove iscrizioni, anche nel caso in cui provengano da residenti. Viceversa, qualora il gruppo dei volontari venga integrato, si potrà dare ulteriore prospettiva a questo servizio. Contiamo sull’attivismo e la generosità della comunità cerrese".

Gli interessati possono comunicare la propria disponibilità ai numeri 02-98204046, 02-98204049.

Alessandra Zanardi