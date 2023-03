"PizzAut: troppo buona!" Un jingle per ragazzi speciali

Il video sprizza allegria, fra i tavoli si canta, si balla, si serve la pizza "più buona della Galassia" a tempo di musica. E il jingle celeberrimo di Danette Danone è riveduto e corretto: "PizzAut: troppo buona!". Sarà un successo, "il tormentone dei prossimi mesi e dell’estate". C’è da giurarci: accanto ai ragazzi di PizzAut e al patron Nico Acampora sullo schermo vi sono, con la loro travolgente ironia, le star Germano Lanzoni e Elio delle Storie Tese, testimonial della campagna promossa con Danone Italia "rampa di lancio" per l’ormai vicina inaugurazione del ristorante PizzAut numero due, a Monza, già fissata per il 2 aprile. La partnership solidale fra Danone Italia e PizzAut, la pizzeria dove lavorano straordinari ragazzi con autismo, è color rosso, musicale e gioiosa. Ma è cosa molto seria. Il dono di Danone al ristorante dell’inclusione non è solo lo storico jingle Danette, "riscritto" dal vulcanico Elio, ma è anche un contributo importante in denaro, a sostenere la nuova impresa e chissà, quelle future. La presentazione ieri alla pizzeria di Cassina de Pecchi, fra pizza e Danette, canti e sorrisi. "Il più bel progetto cui abbiamo lavorato - così Fabrizio Gavelli, presidente e ad di Danone Italia e Grecia - nato a tavola e che arriva in porto. Per la nostra azienda fondamentale restituire valore alla società in cui operiamo. Sostenere PizzAut significa parlare di inclusione, e renderla concetto concreto". Proprio Danone, fra l’altro, si è impegnata ad assumere, dopo una formazione, un ragazzo "aut" nel suo staff, "così come altre aziende che ci sostengono - così Nico Acampora - . Lavoro e contratti veri. Un giorno spero non farà più notizia".

Il video sarà virale: "Abbiamo contatti con influencer e social personaggi importanti - così Jordi Guitart Clermont, direttore marketing di Danone Italia e Grecia - sarà un successo. Quanto a noi, da questa esperienza stiamo imparando tanto. A PizzAut abbiamo voluto donare un motivo gioioso. Riadattato per una causa ‘troppo buona’". Sorridente e "istrone" in video, un serissimo Elio: "Il mio innamoramento per PizzAut è stato immediato e cresce. Un luogo straordinario, un’oasi nel deserto. In un Paese che sull’autismo non ha organizzazione e pensiero. Dove si va avanti a grandi idee, dietro le quali vi sono madri e padri". Avanti tutta dunque verso il 2 aprile, "Giornata internazionale per l’autismo - così Acampora - scelta, naturalmente, non a caso per il vernissage.

Monica Autunno