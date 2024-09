A Milano è sfida a colpi di pizza stellata, da Briatore, a Plein e Cracco: quella al Dom Pérignon costa 1.500 euro

Milano, 25 settembre 2024 – Ma quale Napoli, che ha tenuto a battesimo la prima pizza della storia. Oggi è Milano il terreno di sfida di chi sforna Margherite e Capricciose. soprattutto se a ispirarle sono chef stellati e stilisti, che a Milano ovviamente sono di casa, e i prezzi proposti sono ben lontani da quelli che si possono vedere affissi fuori dalla pizzerie dei Quartieri Spagnoli. E infatti sono loro stessi a garantirlo: "La nostra non è una pizza qualunque". E c'è da crederlo leggendo il prezzo sul menù: 25 euro per una margherita o con verdure da Cracco, 17 euro nel tanto chiacchierato Crazy Pizza di Flavio Briatore (ma si sale facilmente a 68 euro per quella con il prosciutto Pata Negra). E poi c'è Philipp Plein, che spiazza la concorrenza con la sua pizza al Dom Pérignon, a 1.500 euro. "È il prezzo dello champagne, e il resto della bottiglia ve lo portiamo al tavolo, quindi la pizza praticamente la regaliamo", ironizza lo stilista tedesco, fresco di inaugurazione, in via Manin, a Milano, del suo The Plein Hotel, un 5 stelle lusso con 4 diversi ristoranti suo interno.

Ispirazione tedesca e bollicine francesi

La sua è di certo la pizza milanese più costosa, con bresaola di Wagyu, tartufo e impasto al Dom Pérignon. Sottile e fragrante al centro, il bordo leggermente alto, è tra le più chiacchierate sui social in questi giorni. (Le prenotazioni per il ristorante Philipp's sono già aperte e da giovedì si potrà gustare la pizza insieme ad altre chicche del menù dello stellato Roberto Conti). ''Non ordini solo una pizza, è un'esperienza unica al mondo – assicura lo stesso Plein –. La qualità è diversa, il livello del nostro cibo è altissimo''. A Milano la battaglia tra chef stellati (e non solo) si combatte a colpi di pizza venduta spesso a prezzi non esattamente convenzionali. Come il “Crazy Pizza' di via Varese, in zona Moscova, la pizzeria gourmet di Briatore inaugurata due anni fa, generando non poche polemiche a causa dei suoi prezzi, gli stessi in tutti i ristoranti della catena, da Roma a Napoli.

Col Pata Negra cambia tutto

La Margherita viene venduta a 17 euro, la Vesuvio (mozzarella di Bufala, provola affumicata, pomodorini del Piennolo Dop, provolone del Monaco Dop e basilico) a 34 euro. Lo stesso prezzo della Catalana, Bufalina e San Daniele. C'è poi quella con il prosciutto Pata Negra, venduta a 68 euro, mentre per la pizza con crema al tartufo, scaglie di tartufo nero fresco e bufala si devono tirare fuori 55 euro. Non è solo pizza, è uno show, assicurano i devoti della creatura di Briatore. E in effetti durante la cena può capitare di vedere il pizzaiolo intento a far roteare in aria il disco di pasta. C'è poi Carlo Cracco e il suo bistrot in Galleria Vittorio Emanuele II, il salotto di Milano. Fino a qualche anno fa la pizza Cracco a 25 euro era considerata uno schiaffo alla povertà ma oggi, comparata con quella dei concorrenti sopracitati, non è certamente la pizza più cara della città. Chissà cosa ne pensano i pizzaioli dei takeaway milanesi dove la margherita costa, mediamente, 6 euro...