Più sicurezza per gli anziani e sulle strade

Ruben

Razzante*

Tra i principali doveri dei Comuni c’è quello di garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto in un’ottica di prevenzione. Ecco perché vanno comunicate attraverso tutti i canali possibili quelle iniziative che Palazzo Marino e le altre istituzioni mettono in campo nei diversi ambiti affinchè raggiungano il maggior numero di persone. È stato pubblicato il bando per il biennio 2023-2024 per la ricerca di volontari e volontarie che aiutino a portare più sicurezza stradale e mobilità sostenibile davanti alle scuole. Il bando si rivolge a enti del Terzo settore e resterà aperto fino al prossimo 12 giugno, mentre i progetti partiranno a settembre con l’inizio del nuovo anno scolastico. Le attività inserite nel bando “Mobilità sostenibile e sicurezza stradale nei pressi delle scuole“ si rivolgono al volontariato cittadino, uomini e donne che, in collaborazione con la Polizia locale, aiuteranno i bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado negli attraversamenti stradali davanti agli istituti scolastici e in alcuni casi li accompagneranno lungo i percorsi casa-scuola-casa.

Parallelamente verranno implementate iniziative di promozione dei temi dell’educazione stradale, della sicurezza, della mobilità sostenibile e dell’aggregazione. Procedono con ottimi riscontri nei vari quartieri di Milano anche gli incontri promossi dalla Polizia locale, in collaborazione con il Pool antitruffa della Procura di Milano, la Prefettura e i municipi, per sensibilizzare ulteriormente gli anziani e le anziane sul tema delle truffe. Tutti gli incontri sono tenuti dagli agenti della scuola del Corpo della Polizia locale e del Pool antitruffa che raccontano alcuni casi tipici di truffa di cui sono vittime in particolare gli anziani e le anziane, spiegando quali precauzioni adottare per difendersi dai reati e come allertare le Forze dell’ordine.

*Docente di Dirittodell’informazioneall’Università Cattolica