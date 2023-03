Più decoro urbano col recupero di auto, scooter e bici abbandonate

Più decoro urbano e più sicurezza ambientale in città grazie al recupero delle automobili, delle moto e, anche, delle bici abbandonate, portato avanti dalla polizia locale di Bresso. Negli ultimi 14 mesi e mezzo, per tutto il 2022 e per i primi 70 giorni del 2023, i dati del report sulle rimozioni e sulle demolizioni effettuate dal Comando di via Lurani parlano chiaro: l’anno scorso sono stati recuperati dai parcheggi pubblici 15 tra veicoli e scooter, mentre in questi ultimi 2 mesi e mezzo le rimozioni sono già state 11, con altre 4 in attesa che si concluda l’iter procedurale previsto; quindi, in totale si parla di 30 tra automobili e moto portate via dal carroattrezzi, spesso senza parti della carrozzeria o senza pneumatici. Invece, dal luglio 2022 sono state ben 40 le biciclette rimosse dai pali della luce e dai prati perché in stato di evidente abbandono e prive delle selle, delle ruote e dei manubri. La decisione, la scorsa estate, fu presa dal sindaco bressese Simone Cairo che istituì questo servizio comunale di monitoraggio degli agenti della polizia locale e di successiva rimozione degli operatori di Amsa, che le smaltiscono negli appositi centri di raccolta.

Giuseppe Nava