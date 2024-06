Pittura, danza e musica. Artisti da tutto il mondo “coloreranno” la città

Sbarca per la prima volta in città l’iniziativa "Amazing day", tre giorni dedicati alla street art con artisti provenienti da diverse parti del mondo. Un evento di respiro internazionale che celebra la cultura hip hop avverrà attraverso workshop, performance e contest fra pittura, danza, musica che si fonderanno tra loro per dare vita a un vero momento di confronto, di condivisione, di crescita e di scambio culturale reciproco. La manifestazione, giunta alla 17esima edizione, è stata ideata da Mr. Wany, artista italiano di fama internazionale.

Nel corso della tre giorni - cominciata ieri e che terminerà domani, si raduneranno sotto lo stesso cielo attività di street art, writing, art performance, dance, music, contest, talk e proiezioni video in una manifestazione diffusa e inclusiva che sarà il palcoscenico privilegiato della cultura di strada, con grandi artisti internazionali visivi e tanti nomi del panorama hip hop musicale italiano, come Inoki ed Ensi che concluderanno il concerto di questa sera, e il tutto a titolo gratuito per il pubblico anche grazie al patrocinio del Comune. "Siamo felici di ospitare questa tre-giorni dedicata alla creatività di strada, che lascerà sul territorio splendidi murales, segni tangibili della cultura hip hop - commenta la sindaca Barbara Barbieri -. Per i nostri giovani del territorio poi si può realizzare un’esperienza davvero unica grazie ai workshop e alle performance previste, ai contest fra pittura, danza, musica che vedranno confrontarsi artisti ed esperti in un’ottica di condivisione e scambio culturale. I nostri giovani hanno bisogno di occasioni sempre nuove e stimolanti per potersi mettere alla prova e con questa iniziativa il Comune ha proprio pensato a loro: chissà che magari, tra i nostri ragazzi, qualcuno si scopra artista". "Siamo davvero felici di ospitare sul nostro territorio la diciassettesima edizione di Amazing Day. Non sappiamo bene chi abbia scelto chi. Se sia stato il direttore artistico Andrea Sergio, in arte “Mr. Wany”, a scegliere Opera o viceversa. Ci siamo trovati. Forse perché il nostro paese aveva bisogno di colore e in questa tre-giorni vibrerà di luce, musica, danza, grazie a questo evento di giovani e per i giovani ma che migliorerà l’aspetto dei nostri muri a beneficio di tutti", ha dichiarato l’assessore alle Politiche giovanili Sara Rossi.