Pistola puntata, rapina la cassiera del Carrefour. Allarme sui social: "Abbiamo paura"

Sale la paura in città dopo la rapina a mano armata al Carrefour di via Salazar dove un uomo con indosso il casco è entrato nel supermercato, ha fatto uscire dal negozio l’unica cliente presente e ha puntato la pistola contro la cassiera facendosi consegnare l’incasso. La dipendente è stata obbligata a chiudere le porte, per impedire l’accesso a eventuali clienti. Il rapinatore, un giovane sui 25-30 anni, durante tutta la rapina, durata poco più di un minuto, ha minacciato la cassiera puntandole la pistola alla testa. Arraffate le banconote il delinquente con uno straccio ha ripulito la cassa da eventuali impronte, poi è uscito sempre con l’arma in mano e si è allontanato a bordo di una moto parcheggiata all’esterno. Il bottino ammonterebbe a poche centinaia di euro. La notizia è emersa dopo la protesta sulle pagine social di Locate, dove rapine del genere non accadevano da tempo.

Sul caso è intervenuto il sindaco Davide Serranò: "Questo tipo di evento in particolare non è prevedibile purtroppo. Le forze dell’ordine avviano le indagini che spesso hanno successo grazie anche alle immagini delle telecamere che mettiamo a disposizione (ne abbiamo in totale una quarantina e ogni anno ne aggiungiamo di nuove). La difficoltà è il controllo costante del territorio. Le forze dell’ordine hanno sempre meno risorse e anche i Comuni fanno fatica a trovarne. Abbiamo nuovi agenti che spesso di concerto con i carabinieri lavorano per prevenire in particolare furti in appartamento e truffe agli anziani. L’indice di criminalità del nostro paese è tra i più bassi della provincia di Milano (nonostante la microcriminalità che innegabilmente è un problema da risolvere), e questo limita la possibilità di accedere finanziamenti".

Il sistema di accesso a Locate Triulzi è fatto in modo che chiunque venga “catturato“ dalle telecamere. Certo però se si tratta di mezzi rubati o con targhe contraffatte individuare i responsabili dei reati diventa molto più complesso.