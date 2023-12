Milano, operai al lavoro sull’albero di Natale in piazza Duomo: ecco come sarà

Milano – In piazza Duomo ci sono gli operai al lavoro per l’allestimento dell’albero di Natale più atteso in città. Quest’anno saranno lo Spirito del Natale e i valori Olimpici e Paralimpici a illuminare il sagrato con l’Albero dei Giochi di Milano Cortina 2026, realizzato dalla Fondazione Milano Cortina 2026 in collaborazione con Esselunga.

Ad augurare buone feste a tutti i milanesi e ai turisti presenti in città sarà un Abete Nordmanniana proveniente dalla vicina provincia di Varese. Alla base dell’Albero dei Giochi, una hall of fame per omaggiare i 221 medagliati italiani nella storia delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Invernali.

L'allestimento dell'albero in piazza Duomo

In queste ore i 28 metri d’altezza del maestoso abete vengono addobbati da circa 300 sfere natalizie argentee e rosse che si intrecceranno con medaglie decorative d’oro, d’argento e di bronzo in omaggio alle straordinarie imprese delle campionesse e dei campioni italiani. L’albero in piazza Duomo sarà illuminato dalle luci ambrate di circa 100mila microled che culmineranno su una cima allestita con un luminoso fiocco di neve.

Operaio al lavoro per allestire l'albero in piazza Duomo

Nel corso del periodo Natalizio l’allestimento dedicato ai Giochi in piazza del Duomo si arricchirà di due installazioni raffiguranti i Cerchi Olimpici e gli Agitos Paralimpici. La cerimonia di accensione dell’Albero dei Giochi di Milano Cortina 2026 si terrà mercoledì 6 dicembre, a partire dalle 17, in piazza del Duomo.

Operai al lavoro per allestire l'albero in piazza Duomo

Non ci sarà solo questo splendido albero. Quest’anno a Milano ci sono 22 alberi a illuminare le festività. A pochi metri da quello del Duomo, l’albero in Galleria Vittorio Emanuele II. Sarà realizzato con settantotto gift box, di differenti dimensioni, l’una sull’altra, a dare forma a un albero alto 8,52 metri con cui Gucci farà risplendere Galleria Vittorio Emanuele II. I colori delle scatole, chiuse dall’iconico morsetto, saranno un richiamo alle tonalità che caratterizzano la Galleria: bianco, dicroico e silver daranno luce al “salotto” della città. Una lightbox con scatola in specchio farà da puntale. Finiture a specchio e dicroico creeranno un effetto riflettente, dando risalto alla volta. Quest’ultima sarà illuminata da 780 stringhe di luci led bianche con al centro lo stemma del Comune di Milano.

E giusto poco più in là, in piazza della Scala Sephora illuminerà lo spazio con l’installazione “Fai brillare la tua luce”. Lo scintillante albero composto da 98 pacchi di varie dimensioni e colori, posizionati gli uni sugli altri, raggiungerà i 10 metri di altezza. L’installazione potrà contare su un sistema di illuminazione led dinamico, a elevata efficienza energetica, che darà vita a una vera proprio esperienza visiva e sensoriale. Premendo un pulsante, i passanti potranno far brillare la propria luce ed assistere ad uno show unico e sempre nuovo, accompagnato da una colonna sonora natalizia.