Pista ciclabile di corso Buenos Aires, al via i lavori: quando e per quanto tempo. Come si trasforma la strada

Milano, 26 giugno 2023 – Al via la trasformazione di corso Buenos Aires: arriveranno un grande boulevard con marciapiedi larghi e pista ciclabile protetta.

Al via mercoledì 28 giugno i lavori di posa del cordolo a protezione della nuova pista ciclabile in corso Buenos Aires. I lavori - spiega l'amministrazione comunale - si svolgeranno in orario serale e notturno, dalle 20 alle 5 del mattino, per causare il minor disagio possibile. Non sono previste comunque interruzioni di carreggiata, l’intero corso Buenos Aires rimarrà infatti aperto alla circolazione stradale. La durata stimata dei lavori, meteo permettendo, sarà di circa un mese.

La prima fase dei lavori, della durata di quattro mesi, partirà all’altezza di via Spontini e prevede la realizzazione di una pista ciclabile in sede protetta su entrambi i lati della via, con una larghezza di circa due metri e con cordoli larghi 50 centimetri e alti 17. L’intervento comporta anche il restringimento della carreggiata ad una corsia per senso di marcia e l’eliminazione della sosta lungo corso Buenos Aires. Troveranno spazio invece alcune aree riservate al carico e scarico, a servizio degli esercizi commerciali presenti.

La seconda fase dei lavori, che durerà dall’autunno di quest’anno fino al dicembre del 2024, prevede l’allargamento dei marciapiedi per creare un grande boulevard pedonale e la riasfaltatura della ciclabile in pasta rossa.