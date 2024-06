Pista al centro della strada: "A rischio sicurezza ciclisti e automobilisti"

"La pista di via Matteotti al centro di video irrisori sui social, ma soprattutto ancora rischio per l’incolumità di ciclisti e automobilisti. La giunta ponga rimedio allo scempio", un’interrogazione al vetriolo in consiglio riapre "il caso" della ciclabile verso la metropolitana, realizzata come si ricorderà al centro della strada, a dividere le due corsie di marcia e contestata sin dalla progettazione. Al consigliere autore dell’interpellanza le risposte dell’assessore ai Lavori Pubblici Nadia Ornago. Ma anche una reprimenda: "Forma dell’interrogazione inadeguata, non politica e poco rispettosa del lavoro altrui". È stato Walter Baldi di Progetto Uniti per Fare a chiedere conto in aula, l’altra sera, delle intenzioni della giunta sulla contestata opera. "La nostra pista ciclabile è al centro di video esilaranti su YouTube. Ma è anche un pericolo. Mi pare che la sindaca stessa abbia liquidato l’opera come un “errore” durante la campagna elettorale. Vorremmo sapere se vi sia l’intenzione di rimediare". Ornago: "L’opera rispettava una serie di indicazioni, dal codice della strada alle misure. Detto questo saranno valutate le criticità e problematicità sollevate dai cittadini, da recepire poi nel nuovo piano del traffico". M.A.