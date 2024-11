Piscine comunali chiuse. Bisconti attacca la Giunta

Chiara Bisconti, ex assessora allo Sport della Giunta comunale durante il mandato del sindaco Giuliano Pisapia, attacca l’operato della Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala, in merito alla privatizzazione dei centri balneari Argelati, Lido e Scarioni: "Non comprendere a fondo la necessità e la rilevanza di alcuni servizi, su cui un’amministrazione pubblica dovrebbe mantenere il controllo, mi lascia sconcertata. Tra questi servizi vi è l’accesso all’acqua, intesa come luogo di refrigerio. È un diritto essenziale, soprattutto adesso che andiamo incontro a una crisi climatica sempre più conclamata". L’ex assessorea aggiunge che "i fruitori di questi luoghi sono persone che non possono andare via da Milano: non stiamo parlando di persone che hanno altre chance, bensì di coloro che, tolto questo diritto, vivono una vita di qualità sempre più bassa". E ancora: "Questo significa per me rinunciare all’attuazione di una visione politica di sinistra: questa Giunta dovrebbe offrire servizi pubblici alla popolazione che ne ha più bisogno, invece che ragionare solo in ottica di costo". Bisconti indica anche una possibile soluzione: quello che serve è ripristinare i centri a delle condizioni di sicurezza base affinché siano luoghi funzionali al loro scopo: la città chiede di poter fare un bagno in modo sicuro: "Questi luoghi devono essere valutati in base al valore che danno, non in base a quanto costano".

"La situazione Lido è la più drammatica – continua l’ex assessora –. Dare a un privato per quaranta anni l’esclusiva gestione di questo luogo, un pezzo storico della città, fu per me, all’epoca presidente di Milanosport, un qualcosa di molto doloroso". Inoltre, "il Comune ha poi chiuso Scarioni e Argelati e gli investimenti necessari per riaprirli sono sempre più onerosi. Per fortuna è un tema che sta trovando un grande riscontro mediatico e popolare, perché le persone sono attente a tale questione: abbiamo centrato un bisogno vero e la giunta perde occasione di rispondere a un bisogno conclamato. Il Comune non sta portando avanti una visione di sinistra, di prevalenza del pubblico su alcuni principi base". Bisconti ha sottoscritto un documento sul tema di “Saichepuoi” indirizzato al sindaco Giuseppe Sala.