Piscina Comunale di Melzo, Bando di Gara per l'Affidamento Pluriennale

Piscina comunale di via Buozzi, a due anni dal "salvataggio" in extremis degli anni del Covid si va all’affidamento pluriennale: il bando di gara è sul sito comunale, il nuovo gestore avrà in concessione per il complesso piscine coperte, palestre, servizi e lido estivo per i prossimi cinque anni. Attualmente l’impianto melzese è gestito dalla società In Sport srl, che, i primi di agosto del 2021, assunse la gestione annuale, prorogata poi per l’anno seguente. Si era ancora alle prese con le limitazioni Covid, il vecchio gestore era stato revocato per inadempienze, l’impianto aveva rischiato di chiudere i battenti. "Oggi - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Lino Ladini - l’emergenza è sostanzialmente alle spalle, e dobbiamo procedere con la gara per il riaffidamento. La normativa non ci accordava più possibilità di proroga". Il complesso natatorio di via Buozzi ospita piscine interne e un lido estivo, spazi e attrezzature per fitness e corsi, area verde, bar e parcheggio. Il complesso era stato rinnovato negli anni scorsi, un restyling radicale per cui il Comune versa ancora un mutuo annuale, rinegoziato in tempi recenti. Negli anni della pandemia, qui, va detto, come altrove, si era rischiato il tracollo.

Ai problemi economici del vecchio gestore erano seguite chiusure, l’ultima delle quali, nell’estate di due anni fa, aveva fatto temere la definitiva serrata. Il Comune rescisse il contratto alle porte dell’estate, rientrò in possesso degli impianti, aprì un rapido percorso di reclutamento soggetti interessati e procedette al riaffidamento "pro tempore". L’ultimo intervento economico comunale l’anno scorso a supporto di un riequilibrio finanziario richiesto dalla società di gestione. La procedura aperta e già pubblicata riguarda l’affidamento in concessione degli impianti per cinque anni. Gara in scadenza il 31 agosto. "Speriamo si presentino gestori interessati - così il sindaco Antonio Fusè - perchè parliamoci chiaro, per operazioni come questa non c’è fila. Sebbene oggi, dal punto di vista economico, un affidamento diventa più vantaggioso per l’operatore. E questo ci rende ottimisti".

Monica Autunno