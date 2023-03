Pirata di viale Famagosta incastrato da testimone, il pm: “Resti in carcere”

Giuseppe D'Amico, il presunto pirata della strada, e la scena dell'incidente

«L’indagato si è posto alla guida, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con la patente revocata, a bordo di un veicolo a lui non intestato, senza tenere in conto il rischio, poi purtroppo concretizzatosi, di poter investire e uccidere qualche pedone o causare incidenti stradali con altri veicoli, in conseguenza della scarsa lucidità e attenzione dovuta alle proprie condizioni di alterazione psico-fisica, e in ragione della velocità evidentemente non adeguata all’orario notturno". E ancora: per la Procura, il pregiudicato Giuseppe D’Amico "appare spregiudicato e incapace di rispettare il valore della vita umana, visto peraltro che, dopo il sinistro, non ha avuto alcuna remora nel fuggire senza prestare assistenza e non assumendosi le proprie, gravi responsabilità". Così il pm Francesco De Tommasi ha motivato la richiesta di misura cautelare in carcere per l’uomo che alle 3 di venerdì era al volante della Bmw Serie 1 che ha travolto e ucciso il monopattinista Juan Carlos Quinga Guevara. Oggi il ventinovenne, difeso dall’avvocato di fiducia Fabio Ambrosio, verrà interrogato a San Vittore dal gip Tommaso Perna per la convalida dell’arresto per omicidio stradale e omissione di soccorso. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il trentatreenne di origine ecuadoregna, che lavorava come addetto alla...