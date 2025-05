Rozzano, pericolo all’abbazia. Transenne e code chilometriche

Per consentire urgenti lavori di risanamento conservativo alle strutture di pertinenza dell’Abbazia Mirasole, sono state apportate modifiche alla viabilità sulla strada consortile Mirasole, tra Opera e Rozzano. È stato introdotto il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, e il limite di velocità è stato ridotto da 50 a 30 chilometri orari.

L’intervento è stato deciso a seguito di un sopralluogo con i tecnici della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per la circolazione stradale. La situazione è costantemente monitorata e le modifiche resteranno in vigore per il tempo strettamente necessario al completamento dei lavori. Secondo quanto emerso, l’intervento si è reso necessario dopo la caduta di alcuni calcinacci.

Tuttavia, la modifica alla viabilità sta provocando lunghe code, soprattutto a causa del semaforo installato nei pressi dell’Abbazia di Mirasole: le code arrivano fino alla rotatoria della Croce Rossa. La strada, stretta e soggetta a divieto di transito per i camion, è spesso utilizzata dagli automobilisti per evitare il traffico sulla Tangenziale Ovest, in quanto rappresenta un percorso parallelo. Una chisura per ora a tempo indeterminato che sta sollevando molte proteste da parte degli operesi che la adoperano per raggungere comodamente Rozzano.

Mas.Sag.