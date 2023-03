Il pirata di Famagosta Pregiudicato recidivo e positivo ai pre-test di cannabinoidi e coca

di Annamaria Lazzari e Nicola Palma MILANO Uno stava tornando a casa al termine di una lunga serata in giro per locali, probabimente dopo aver assunto stupefacenti. L’altro stava andando a lavoro nel cuore della notte, con il suo monopattino. Era quasi arrivato Juan Carlos Quinga Guevara, ecuadoregno che aveva compiuto 33 anni lo scorso 31 dicembre e che viveva a Pero: lavorava come addetto alla logistica per conto della cooperativa H2O in un punto vendita Carrefour (in una nota, la filiale italiana del colosso francese della grande distribuzione ha espresso "cordoglio" per la morte del lavoratore sudamericano). All’incrocio tra viale Famagosta e via Beldiletto, a poche centinaia di metri dal magazzino dell’esercizio commerciale, il sudamericano ha però incrociato la traiettoria della Bmw Serie 1 guidata dal pregiudicato ventinovenne Giuseppe D’Amico, nato a Palermo e residente in uno stabile di sette piani di via Depretis, alla Barona, a meno di un chilometro dal luogo dell’impatto. I semafori erano lampeggianti, e, secondo una prima ricostruzione ancora da confermare, Quinga Guevara avrebbe svoltato a sinistra per infilarsi in via Beldiletto, non dando la precedenza all’auto che stava percorrendo la carreggiata opposta. Il monopattinista è stato sbalzato a diversi metri di distanza ed è rimasto...