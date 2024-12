Tenta di strangolare l’anziana madre con una cintura: arrestato il figlio di 51 anni

Pioltello, 2 novembre 2024 – Torna a casa ubriaco, inveisce contro la madre 74enne e le stringe il collo con una cintura, rischiando di strangolarla. Ma la donna ha chiesto disperatamente aiuto, e sul posto, poco dopo, sono arrivati i carabinieri. L’uomo, un 51enne, disoccupato e con precedenti specifici, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Non era la prima volta che riversava rabbia, frustrazione e alterazione sulla madre con cui, senza lavoro nè famiglia propria, viveva in un appartamento di via Cilea. L’arresto è stato convalidato, per il figlio violento si sono aperte le porte del carcere di san Vittore.

L’allarme, dall’alloggio al Satellite abitato dai due, è scattato sabato a tarda sera. A richiamare l’attenzione dei residenti i rumori e le urla disperate dell’anziana. Quando i carabinieri di Pioltello, giunti poco dopo sul posto, l’hanno messa al sicuro, ha presentato denuncia e raccontato le terribili vessazioni che subiva da mesi. Un nuovo caso di maltrattamento in casa a poche ore da episodi analoghi consumatisi in altri centri dell’hinterland. A Senago, nella giornata di sabato, era stato arrestato un 40enne su cui pendeva un divieto di avvicinamento alla casa dei genitori, sui quali, in più occasioni, aveva esercitato violenza. E sempre a Senago, nella stessa giornata, era stato arrestato un 43enne italiano. Storia simile: ubriaco, aveva cercato di estorcere denaro ai genitori a suon di minacce. Quella di figli o parenti adulti ai danni di genitori anziani una nuova frontiera della violenza domestica, e una piaga sociale emergente.

Lo dicono, in zona Adda Martesana, anche gli ultimi report della Rete Antiviolenza Viola: degli oltre trecento accessi agli sportelli antiviolenza, nel 2024, quasi il 25% ha riguardato donne dai 50 ai 70 anni. “Un problema vero - dice Valentina Francapi, referente della rete Viola di Melzo, comune capofila - che riguarda soprattutto le over 60. Ed è spesso legato o alla convivenza o al rientro a casa di figli adulti, a volte separati, spesso con dipendenze, con problematiche relative al lavoro. O ai domiciliari per condanne pregresse. Figli che diventano violenti nei confronti dei genitori o di madri sole e anziane. Proprio l’altra sera abbiamo raccontato di una donna, anziana e in sedia a rotelle, che si è presentata a uno sportello della Rete: era terrorizzata dopo il rientro in casa del figlio adulto dimesso da una comunità e che iniziava ad avere nei suoi confronti atteggiamenti violenti. Un fenomeno che va tenuto sotto controllo. E non è facile”.