Ostiglia, aggredisce e minaccia di morte gli anziani genitori: arrestato 55enne

Ostiglia (Mantova), 17 novembre 2024 – Ennesimo episodio di violenza tra le mura domestiche.

Un 55enne ha aggredito con schiaffi e spintoni gli anziani genitori – il padre 83enne e la madre 80enne - con cui viveva e li avrebbe minacciati di morte. Proprio i due coniugi, a seguito delle violenze ricevute dal figlio, venerdì scorso hanno chiamato il 112 chiedendo l’intervento dei carabinieri nella loro abitazione a Ostiglia.

Intervenuti, al termine degli accertamenti, i militari hanno arrestato il figlio violento portandolo nel carcere di Mantova, in attesa del processo per direttissima. Sabato si è celebrata l’udienza di convalida dell’arresto e il Giudice ha disposto la liberazione dell’arrestato, applicando al soggetto la misura dell’allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Nel frattempo, i due anziani sono ricorsi alle cure dei sanitari dell’ospedale civile di Pieve di Coriano, riportando traumi ed escoriazioni guaribili in alcuni giorni.