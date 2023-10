Pioltello è pazza di lui. Il campione di velocità: "Rivali in pista, amici fuori. Così affronto le gare"

Ha 14 anni ed è già l’orgoglio di tutta Pioltello. La città è pazza per Ivan Spada, neo campione italiano di velocità in sella alla sua Aprilia Rs 250 Sp, 120 chili che arriva a 200 all’ora. Un bolide che lui domina alla perfezione con agilità e destrezza che lasciano senza parole. Per lui è stato il primo campionato con le moto grandi, uno scoglio non indifferente. La sindaca Ivonne Cosciotti e Claudio Dotti, assessore allo Sport, hanno invitato il ragazzo prodigio in municipio. Capelli al vento e un profilo perfetto, sembra uscito da un quadro di Raffaello, ma dietro al sorriso dolcissimo, c’è grinta da vendere. L’ha dimostrato in pista. "Dove siamo tutti rivali, ma fuori, no. Amici. Così affronto le gare", ha raccontato l’adolescente durante l’incontro. Una carriera precoce, la sua, cominciata a 6 anni. Ha mosso i primi passi accanto a papà Maurizio, suo coach ai tempi delle mini moto. Li segue ovunque anche mamma Elvira, "abbiamo sempre assecondato la sua passione", confermano i genitori. "Correre mi piace: è adrenalina, competizione", sottolinea il campioncino, che appena toglie il casco, però torna a essere "il ragazzino timido e riservato" che si fa in quattro per conciliare i motori con gli studi. Ivan frequenta il primo anno del Liceo sportivo a Monza. Grintoso e con la testa sull’obiettivo, Spada punta al salto di categoria, la PreMoto3 che dal 2024 diventerà Talent Cup con Honda NS F250 R. A tifare per lui, tutti, a cominciare dalla Giunta. "Volevamo stringergli la mano e congratularci per i suoi straordinari successi che danno lustro alla città - dice Dotti -. Crediamo molto nell’attività sportiva come opportunità di crescita anche umana e Ivan ne è una bellissima testimonianza. Un ragazzo determinato, con una forza interiore davvero ammirevole che sorprende e stupisce per l’età". Per l’assessore "investire in questo settore significa scommettere sui giovani per offrire loro la possibilità di scoprire un talento. E nella nostra città ce ne sono davvero tanti. Tutti gli anni, infatti, organizziamo un evento - Sportivi e vincenti - un vero e proprio gala per premiare atlete e atleti, squadre che si sono distinte conquistando titoli importanti. La prossima volta Ivan sarà in prima fila".