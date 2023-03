Pioltello diventa città green "Adotta uno spazio verde" Via alla ricerca di benefattori

di Barbara Calderola

Ottomila nuovi alberi già a dimora e cinque parchi, due dei quali freschi di taglio del nastro - Centrale e bosco tra Seggiano e Rugacesio - Pioltello città green inaugura la primavera con la campagna di massa per arruolare benefattori che si occupino di piante e fiori sparsi in città. L’iniziativa si chiama "Adotta uno spazio verde" e dall’altro ieri manifesti di lancio sono sparsi ovunque, mentre sui social si moltiplicano gli appelli con inviti ad associazioni, commercianti, e aziende "a mettere a disposizione della causa tempo e soldi". L’assessora alla partita Paola Ghiringhelli dice che è cominciata una nuova fase: "Adesso abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, da qui in poi puntiamo a coinvolgere l’intera comunità, gruppi e singoli devono occuparsi del proprio territorio con l’impegno di rendere Pioltello sempre più accogliente e perché no, anche più colorata. Mostrare a tutti il nostro cuore verde, sarà il miglior biglietto da visita". "Per noi l’impegno sull’ambiente non è uno slogan, ma una realtà che ciascuno può toccare con mano – aggiunge la sindaca Ivonne Cosciotti -. In questi anni l’Amministrazione ci ha creduto, ha investito e continua a lavorare per immaginare e costruire quartieri sempre più attrattivi". Un concetto che porta all’identità "fra città e comunità, il nostro tessuto sociale è molto vivo partecipa con suggerimenti, a volte anche con critiche utili, alla costruzione di ogni progetto. E anche questa iniziativa si inserisce nell’importante percorso partecipato che negli anni abbiamo messo a punto con tutti i cittadini che sono sempre più protagonisti della trasformazione di Pioltello".